Ценности
13:26, 3 сентября 2025Ценности

Откровенное платье Виктории Бони признали лучшим на кинофестивале в Венеции

Euronews признал платье ведущей Виктории Бони лучшим на кинофестивале в Венеции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Ооткровенное платье российской ведущей и блогерши Виктории Бони признали лучшим на кинофестивале в Венеции. Соответствующая публикация появилась на сайте Euronews.

Журналисты опубликовали фото 45-летней экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», на котором она запечатлена в черном полупрозрачном платье с открытыми плечами и высокими разрезами. При этом на размещенном кадре видно, что Боня не стала надевать под наряд бюстгальтер.

В рейтинге вместе с инфлюэнсершей также оказались Колман Доминго и Кейт Бланшетт. Кроме того, редакторы упомянули Ханне Якобсен и ее супруга Мадса Миккельсена, Джуда Лоу, Луку Шабаш, Алисию Викандер, Индию Мур и Мию Гот.

О своем успехе ведущая сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), выложив в сторис скриншот с сайта Euronews.

Ранее сообщалось, что дочь Виктории Бони Анджелина Смерфит снялась для российского бренда Befree.

    Все новости