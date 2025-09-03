Полиция задержала избивших тренера из-за замечания подростков

Полиция задержала подростков, избивших тренера за сделанное замечание

В Свердловской области полиция задержала подростков, избивших российского тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Следствие завело уголовное дело по статье 213 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК РФ. Участникам избиения грозит до семи лет лишения свободы. Как рассказал, глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, главными участниками нападения оказались два девятиклассника. Участников нападения поставят на учет.

Конфликт произошел на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинском. Тренер собирался провести тренировку для детей, и катающиеся на питбайках школьники мешали ему. Он вытащил у одного из байков топливно-заборную трубку. Несовершеннолетние обозлились и напали на Пятыгина.

Все происходящее хулиганы снимали на телефон на глазах у перепуганной детворы, пришедшей на тренировку. Потерпевший получил множество гематом и перелом ребер.