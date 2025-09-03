Полковник курганской полиции получил должность в МВД ЛНР

Полковник полиции Найда вернулся в ЛНР из Курганской области

Полковник Руслан Найда, занимавший должность начальника управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области, уехал в Луганскую народную республику. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, в ЛНР полковнику дали аналогичную должность. В курганском ведомстве сказали, что Найда пока числится в штате, но был откомандирован на родину.

Найда 1,5 года занимал должность начальника курганского управления. Он попал туда после службы в должности замначальника управления миграции в Луганске.

Ранее стало известно, что данные начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой исчезли из списка руководства ведомства.

