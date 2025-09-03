Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:53, 3 сентября 2025Силовые структуры

Полковник курганской полиции получил должность в МВД ЛНР

Полковник полиции Найда вернулся в ЛНР из Курганской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Полковник Руслан Найда, занимавший должность начальника управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области, уехал в Луганскую народную республику. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, в ЛНР полковнику дали аналогичную должность. В курганском ведомстве сказали, что Найда пока числится в штате, но был откомандирован на родину.

Найда 1,5 года занимал должность начальника курганского управления. Он попал туда после службы в должности замначальника управления миграции в Луганске.

Ранее стало известно, что данные начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой исчезли из списка руководства ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Алиев встретились в Пекине

    Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

    ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

    Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

    Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

    В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

    ЧП с украинским дроном в Ростовской области привело к задержке 26 поездов

    Трамп введет войска в «адскую дыру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости