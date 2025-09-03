Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:19, 2 сентября 2025Экономика

Полярные сияния заметили в небе над Россией

ИКИ РАН: Интенсивные полярные сияния появились в небе над Россией
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На фоне сильных магнитных бурь небо над российскими городами озарило полярное сияние. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Первые сообщения о завораживающем природном явлении начали приходить из Ленинградской и Новгородской областей. Кроме того, полярное сияние заметили жители Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска.

Ночью 2 сентября в северо-западных регионах России местами удалось зафиксировать полярные сияния, которые в основной массе сместились в сторону Скандинавии и Канады. В связи с продолжительностью геомагнитного шторма явление все еще можно увидеть.

Ранее астрономы уточнили, что из-за сильных магнитных бурь полярные сияния могут быть видны не только в северных, но и в средних широтах, в том числе в Москве и Твери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил смену позиции по Украине

    У московского метро выстроили полосу препятствий из электросамокатов

    Над территорией России уничтожили почти 30 дронов ВСУ за три часа

    Болгария отказалась расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

    Федерация альпинизма России объявила об окончании поисков Наговициной

    ВСУ ударили по российскому региону

    Полярные сияния заметили в небе над Россией

    В Москве возбудили дело после нападения на девочку

    Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

    Трамп сообщил об ударе по кораблю с наркотиками из Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости