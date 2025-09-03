Полярные сияния заметили в небе над Россией

ИКИ РАН: Интенсивные полярные сияния появились в небе над Россией

На фоне сильных магнитных бурь небо над российскими городами озарило полярное сияние. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Первые сообщения о завораживающем природном явлении начали приходить из Ленинградской и Новгородской областей. Кроме того, полярное сияние заметили жители Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска.

Ночью 2 сентября в северо-западных регионах России местами удалось зафиксировать полярные сияния, которые в основной массе сместились в сторону Скандинавии и Канады. В связи с продолжительностью геомагнитного шторма явление все еще можно увидеть.

Ранее астрономы уточнили, что из-за сильных магнитных бурь полярные сияния могут быть видны не только в северных, но и в средних широтах, в том числе в Москве и Твери.