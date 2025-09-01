Россиянам предсказали время начала сильной магнитной бури

ИКИ и ИСЭФ: Сильная магнитная буря ожидается на Земле 1-2 сентября

Магнитная буря на Земле ожидается во вторник, 2 сентября, предсказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИКИ РАН и ИСЭФ).

Геомагнитные возмущения ожидаются в понедельник, 1 сентября, около 23:00 по московскому времени и продлятся от 30 до 45 часов — весь вторник, и как минимум часть среды. Основным признаком приближения солнечной плазмы будет резкий рост скорости и плотности солнечного ветра. В течение часа после этого начнутся геомагнитные эффекты, предупредили ученые.

Пик возмущений ожидается примерно в полдень 2 сентября, когда геомагнитный индекс достигнет уровня около семи, что соответствует магнитным бурям категории G3 по шкале NOAA (шкала Национальной администрации США по исследованиям океана и атмосферы). Бури такого уровня считаются сильными и могут вызывать увеличение сноса спутников с орбит, ложные срабатывания защиты в энергетических системах, перебои радиосвязи и спутниковой навигации.

Из-за сильных магнитных бурь полярные сияния могут быть видны не только в северных, но и средних широтах. Кроме того, полярные сияния могут быть видны в широтах до 50–55 градусов — то есть в Москве и Твери.

На Солнце 25 августа произошла самая крупная с конца июня вспышка класса M4.6. Она относилась к четвертой категории по современной пятибалльной системе вспышек. Вторую вспышку предпоследнего класса мощности зафиксировали 28 августа. Вспышки на Солнце являются предвестникам магнитных бурь на Земле, напомнили ученые.