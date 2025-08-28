Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:53, 28 августа 2025Наука и техника

Вторая сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла вторая вспышка предпоследнего класса мощности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

На Солнце зафиксировали вторую вспышку предпоследнего класса мощности. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«28 августа в 20:11 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут», — отметили специалисты.

Ранее стало известно о вспышке М1.1 Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН от 28 августа, ожидается усиление активности.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Ранее физики рассказали, что сильнейшая вспышка на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле.

25 августа в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о том, что на Солнце была зарегистрирована самая сильная вспышка с 20 июня. Событие отнесли к четвертой категории по пятибалльной системе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    В Турции заявили о готовности выполнить обязательства в урегулировании ситуации на Украине

    В зоне СВО ликвидировали французского наемника

    Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США

    Посольство Азербайджана в Киеве получило повреждения во время ударов

    Причастного к удару ВСУ по нефтепроводу «Дружба» пригласили в Польшу

    Вторая сильная вспышка произошла на Солнце

    Российский полицейский погиб в ходе погони за лихачом

    Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска

    В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости