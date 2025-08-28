Вторая сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла вторая вспышка предпоследнего класса мощности

На Солнце зафиксировали вторую вспышку предпоследнего класса мощности. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«28 августа в 20:11 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут», — отметили специалисты.

Ранее стало известно о вспышке М1.1 Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН от 28 августа, ожидается усиление активности.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Ранее физики рассказали, что сильнейшая вспышка на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле.

25 августа в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о том, что на Солнце была зарегистрирована самая сильная вспышка с 20 июня. Событие отнесли к четвертой категории по пятибалльной системе.