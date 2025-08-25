Россиянам назвали последствия сильной вспышки на Солнце

Физик Эйсмонт: Вспышка на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле

Сильнейшая вспышка на Солнце с середины июня вызвала магнитную бурю на Земле, которая может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей и вызвать радиопомехи, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что лишь малая часть человечества испытывает влияние магнитных бурь, отметив, что нынешняя буря закончится уже завтра.

«Если говорить о последнем, то здесь какая-то встреча сгустка плазмы с Землей произошла. Последствия нельзя сказать, что они из ряда вон выходящие или рекордные. (…) Это приводит в первую очередь к магнитным бурям на Земле. Когда сгусток плазмы встречается с Землей, он не с поверхностью Земли встречается, а с магнитным полем Земли — начинаются колебания магнитного поля», — сказал Эйсмонт.

При этом он отметил, что нынешняя магнитная буря на планете скоро закончится. По словам специалиста, она продлится немногим больше суток.

Разные люди по-разному это воспринимают. Подавляющее большинство никак этого не ощущает, но есть те, кто чувствуют. (…) Есть те, кто действительно в какой-то период пока длится эта магнитная буря, а она, в общем, продолжается, чувствуют себя плохо Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник ИКИ РАН

Люди во время магнитной бури могут испытывать легкое недомогание, например, головную боль, уточнил Эйсмонт. Кроме того, от магнитных бурь страдают и технические системы, в основном космические спутники, но и радио может испытывать помехи, пояснил специалист.

Он также посоветовал гражданам спокойнее относиться к сообщениям о солнечных вспышках и магнитных бурях.

25 августа в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о том, что на Солнце была зарегистрирована самая сильная вспышка с 20 июня. Событие отнесли к четвертой категории по пятибалльной системе. Специалисты пришли к выводу, что произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли, но сам факт, что «в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим». Максимум излучения был зарегистрирован в 08:24 по Москве.