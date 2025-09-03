Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:02, 2 сентября 2025Экономика

Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

Bloomberg: Экспорт нефти из РФ резко увеличился вопреки пошлинам Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Поставки российской нефти восстановились, ведущую роль на себя взял Китай. Эксперты связывают это с тем, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении Индии, передает агентство Bloomberg.

Как уточняется, объем поставок сырой нефти в КНР изменился в противоположном направлении — он достигнул пятимесячного максимума в 1,28 миллиона баррелей в день. При этом общий объем еженедельных поставок сырой нефти из отечественных портов увеличился на 770 тысяч баррелей в день до семинедельного максимума в 3,49 миллиона баррелей, отмечают аналитики. Показатель поднялся в течение предыдущих семи дней.

По данным агентства, объем нефти на танкерах, которые направляются в Индию, за четыре недели до 31 августа держался ниже 1,3 миллиона баррелей в сутки, а это примерно на треть меньше мартовского пика. Впрочем, обстановка с поставками в Китай улучшилась, показав преодоление пятимесячного максимума в 1,28 миллиона баррелей в день.

Ранее сообщалось, что Индия намерена нарастить экспорт фармацевтики в РФ из-за давления США. В качестве других перспективных направлений выделяют Бразилию и Нидерланды.

Повышенные пошлины США в отношении ряда категорий индийских товаров вступили в силу в конце августа. Основанием для такого решения администрации Белого дома стали продолжающиеся закупки российской нефти. Там неоднократно заявляли, что импорт Нью-Дели российских энергоресурсов «финансирует продолжение боевых действий на Украине».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В российском аэропорту в целях безопасности приостановили полеты

    Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп впервые показался перед публикой на фоне слухов о его смерти

    Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

    Карпин высказался о решении сменившего гражданство Сантоса выступать за Бразилию

    Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

    Трамп оценил развитие отношений России и Китая

    В Раде резко отреагировали на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

    Мерц высказался об отправке войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости