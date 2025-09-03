Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

Bloomberg: Экспорт нефти из РФ резко увеличился вопреки пошлинам Трампа

Поставки российской нефти восстановились, ведущую роль на себя взял Китай. Эксперты связывают это с тем, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении Индии, передает агентство Bloomberg.

Как уточняется, объем поставок сырой нефти в КНР изменился в противоположном направлении — он достигнул пятимесячного максимума в 1,28 миллиона баррелей в день. При этом общий объем еженедельных поставок сырой нефти из отечественных портов увеличился на 770 тысяч баррелей в день до семинедельного максимума в 3,49 миллиона баррелей, отмечают аналитики. Показатель поднялся в течение предыдущих семи дней.

По данным агентства, объем нефти на танкерах, которые направляются в Индию, за четыре недели до 31 августа держался ниже 1,3 миллиона баррелей в сутки, а это примерно на треть меньше мартовского пика. Впрочем, обстановка с поставками в Китай улучшилась, показав преодоление пятимесячного максимума в 1,28 миллиона баррелей в день.

Ранее сообщалось, что Индия намерена нарастить экспорт фармацевтики в РФ из-за давления США. В качестве других перспективных направлений выделяют Бразилию и Нидерланды.

Повышенные пошлины США в отношении ряда категорий индийских товаров вступили в силу в конце августа. Основанием для такого решения администрации Белого дома стали продолжающиеся закупки российской нефти. Там неоднократно заявляли, что импорт Нью-Дели российских энергоресурсов «финансирует продолжение боевых действий на Украине».

