Предсказана цена золота на конец 2025 года

Аналитик Смирнов: В конце 2025 года золото будет стоить 3740 долларов

В конце текущего года мировые цены на золото дойдут до 3 тысяч 740 долларов. Об этом предупредил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, основными причинами такого развития событий станут: политика Федеральной резервной системы, направленная на снижение ставок, а также скупка этого металла центральными банками. Еще один фактор — это геополитические риски, к которым относятся как локальные конфликты, так и торговые войны.

Кроме того, он не исключил, что котировки золота отреагируют на возможную судебную отмену пошлин президента США Дональда Трампа, и в целом на противоречивую политику Белого дома.

По мнению аналитика финансового маркетплейса «Сравни» Алексея Лоссана, мировые цены на золото выросли вследствие двух ключевых факторов. Во-первых, повышенный спрос на него со стороны центральных банков, а во-вторых усиливающаяся геополитическая напряженность.

Кроме того, есть прогнозы, что роль золота, как защитного актива продолжит усиливаться в условиях сохраняющихся глобальных рисков.