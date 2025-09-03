Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:41, 3 сентября 2025Экономика

Предсказана цена золота на конец 2025 года

Аналитик Смирнов: В конце 2025 года золото будет стоить 3740 долларов
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Jingming Pan / Unsplash

В конце текущего года мировые цены на золото дойдут до 3 тысяч 740 долларов. Об этом предупредил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, основными причинами такого развития событий станут: политика Федеральной резервной системы, направленная на снижение ставок, а также скупка этого металла центральными банками. Еще один фактор — это геополитические риски, к которым относятся как локальные конфликты, так и торговые войны.

Кроме того, он не исключил, что котировки золота отреагируют на возможную судебную отмену пошлин президента США Дональда Трампа, и в целом на противоречивую политику Белого дома.

По мнению аналитика финансового маркетплейса «Сравни» Алексея Лоссана, мировые цены на золото выросли вследствие двух ключевых факторов. Во-первых, повышенный спрос на него со стороны центральных банков, а во-вторых усиливающаяся геополитическая напряженность.

Кроме того, есть прогнозы, что роль золота, как защитного актива продолжит усиливаться в условиях сохраняющихся глобальных рисков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Алиев встретились в Пекине

    Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

    ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

    Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

    Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

    В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

    ЧП с украинским дроном в Ростовской области привело к задержке 26 поездов

    Трамп введет войска в «адскую дыру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости