Принц Уильям выступил против встречи принца Гарри с королем Карлом III

Принц Уильям счел встречу короля Карла III с принцем Гарри ужасной идеей

Принц Уильям счел возможную встречу принца Гарри с королем Карлом III ужасной идеей. Об этом сообщает The Express.

По сведениям близкого друга принца Уильяма, он испытывает беспокойство в преддверии возможной встречи младшего брата с отцом, которая может состояться уже 8 сентября во время визита принца Гарри в Великобританию на церемонию вручения наград Wellchild Awards. Принц Уильям выступает против встречи ввиду сохраняющейся напряженности в королевской семье и отсутствия доверия между братьями.

«В конечном счете Уильям — верный солдат. Он уважает звание своего отца и его право принимать собственные решения и не будет поднимать шум, если встреча состоится», — утверждает источник. Однако друг Уильяма подчеркнул, что сам герцог Кембриджский считает подобную встречу «ужасной, ужасной идеей».

В мае принц Гарри в интервью BBC News заявил, что Карл III «отказывается с ним разговаривать». Ни король, ни принц Уильям официально не комментировали возможность предстоящей встречи.

Ранее сообщалось, что представители Карла III и принца Гарри провели тайные переговоры в Лондоне. Встреча старших помощников монарха и его опального сына прошла 9 июля в здании Королевской заморской лиги.