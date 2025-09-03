Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 3 сентября 2025Экономика

Продажи новых легковушек в России перешли к росту

«Автостат»: Продажи новых легковушек в России растут второй месяц подряд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России растут второй месяц подряд после затяжного спада, наблюдавшегося в первой половине 2025 года. О постепенном оживлении внутреннего авторынка сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

По итогам августа суммарная реализация этого вида машин в стране достигла отметки 122,2 тысячи единиц. В июле показатель составил 120,6 тысячи штук. Таким образом, за последний летний месяц продажи увеличились на 1,6 тысячи, или на 1,3 процента. При этом результаты, установленные в июле и августе, оказались рекордными в этом году, уточнили аналитики.

Однако в годовом выражении показатели еще оставляют желать лучшего, отмечают эксперты. Так, реализация легковушек в августе оказалась на 17,6 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на внутреннем рынке продали в общей сложности 148,3 тысячи новых легковых машин.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

По итогам первых семи месяцев 2025-го суммарные продажи новых машин в России, по данным Минпромторга, сократились на 25 процентов год к году. Реализация легковушек за отчетный период снизилась на 23 процента и составила 768,2 тысячи единиц.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого падения спроса на новые автомобили они относят негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, эффект от регуляторного повышения утильсбора и общее удорожание авто. На этом фоне продажи транспортных средств в этом году могут упасть на 10-25 процентов. Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, не исключают отката российского авторынка к показателям девятилетней давности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пилот спас 167 пассажиров, посадив самолет в поле, и стал фигурантом уголовного дела. В чем его обвинили?

    Принц Уильям выступил против встречи принца Гарри с королем Карлом III

    Московская студентка сделала репост мема и поплатилась

    Продажи новых легковушек в России перешли к росту

    Киркоров высказался о скандале из-за разврата на концерте Крида

    Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

    Путин и Ким Чен Ын обнялись

    Раскрыта неожиданная польза лишнего веса

    Раскрыт показатель младенческой смертности в России

    Валя Карнавал снялась в мини-платье и с крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости