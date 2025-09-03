Продажи новых легковушек в России перешли к росту

«Автостат»: Продажи новых легковушек в России растут второй месяц подряд

Продажи новых легковых автомобилей в России растут второй месяц подряд после затяжного спада, наблюдавшегося в первой половине 2025 года. О постепенном оживлении внутреннего авторынка сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

По итогам августа суммарная реализация этого вида машин в стране достигла отметки 122,2 тысячи единиц. В июле показатель составил 120,6 тысячи штук. Таким образом, за последний летний месяц продажи увеличились на 1,6 тысячи, или на 1,3 процента. При этом результаты, установленные в июле и августе, оказались рекордными в этом году, уточнили аналитики.

Однако в годовом выражении показатели еще оставляют желать лучшего, отмечают эксперты. Так, реализация легковушек в августе оказалась на 17,6 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на внутреннем рынке продали в общей сложности 148,3 тысячи новых легковых машин.

По итогам первых семи месяцев 2025-го суммарные продажи новых машин в России, по данным Минпромторга, сократились на 25 процентов год к году. Реализация легковушек за отчетный период снизилась на 23 процента и составила 768,2 тысячи единиц.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого падения спроса на новые автомобили они относят негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, эффект от регуляторного повышения утильсбора и общее удорожание авто. На этом фоне продажи транспортных средств в этом году могут упасть на 10-25 процентов. Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, не исключают отката российского авторынка к показателям девятилетней давности.