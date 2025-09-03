Ценности
19:47, 3 сентября 2025

Психолог объяснил желание 18-летней дочери Борисовой сделать пластику

Психолог Самбурский: Дочь Борисовой сделала пластику, чтобы соответствовать
Екатерина Ештокина
Дана Борисова и ее дочь Полина (справа)

Дана Борисова и ее дочь Полина (справа). Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Психолог Станислав Самбурский объяснил желание дочери российской телеведущей Даны Борисовой Полины сделать пластику. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалиста, 18-летняя родственница звезды решила изменить внешность хирургическим путем, чтобы соответствовать матери, чья карьера всегда строилась на внешности и привлекательности.

Если вспомнить саму Дану Борисову, многое становится понятнее. Ее карьера строилась на внешности: привлекательность была ресурсом, который тащил эфиры и рейтинги. Дочь оказывается как будто в тени этого образа: чтобы быть «достаточной», нужно не просто жить, а соответствовать. Здесь проявляется защитная идентификация, когда родитель передает дочери свою стратегию выживания. Для Даны красота равно успех, и она транслирует это дальше. В итоге дочь растет не рядом с мамой, а рядом с мифом — «иконой красоты». А миф требует поклонения и жертв

Станислав Самбурский психолог

Эксперт подчеркнул, что каждое улучшение внешнего вида приводит к ретравматизации. «Каждая операция дает облегчение на время, но только подтверждает мысль "со мной что-то не так". Через пару месяцев эйфория сменяется пустотой, и хочется новой "переделки"», — предупредил Самбурский.

Ранее в сентябре дочь Даны Борисовой показала фигуру в бикини после пластики. Наследница знаменитости снялась, сидя на расстеленном на песчаном пляже полотенце.

