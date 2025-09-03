Пьяный судья на катере врезался в причал на Волге

СК обвинил экс-судью Хуснутдинова в пьяном вождении катера, пострадал пассажир

Следователь предъявил обвинение бывшему федеральному судье Айдару Хуснутдинову, который в пьяном виде на катере врезался в причал на Волге, в результате чего пострадал пассажир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Приволжского районного суда Казани. Хуснутдинову вменили нарушение правил безопасности движения маломерного судна. В СК предоставили оперативное видео с ним.

На кадрах видны последствия столкновения катера с причалом. Экс-судья признал вину.

По данным следствия, 13 сентября 2024 года Хуснутдинов в состоянии опьянения управлял катером на Волга, судно въехало в причал и пассажир выпал за борт. В результате он получил тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила СК привлечь к уголовной ответственности военного судью Альберта Тришкина за стрельбу на дороге.