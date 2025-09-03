Раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября

Mash: Певец Шуфутинский заработает 36 миллионов рублей за концерт 3 сентября

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский заработает 36 миллионов рублей за концерт в Кремле 3 сентября. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, в этот день музыканту предлагали провести корпоративы за двойной гонорар, однако он отказался от частных выступлений. Сообщается, что Шуфутинский решил сосредоточиться на концерте в Государственном Кремлевском дворце, который посетят шесть тысяч зрителей.

Песня «Третье сентября» является самой узнаваемой в карьере Шуфутинского. Легендарная композиция получила вторую волну популярности в последние годы благодаря большому количеству мемов.

Ранее Шуфутинский поделился мнением, что 3 сентября стало народным праздником. Артист подчеркнул, что каждый год в этот день собирает тысячи поклонников, которые приходят на концерт в знак любви к его творчеству.