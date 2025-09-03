Раскрыты подробности о пропавшем в горах Краснодарского края альпинисте

Mash: Пропавший в горах Краснодарского края альпинист Мельников не выжил

Российский альпинист Сергей Мельников, пропавший на хребте Аибга в Краснодарском крае, предварительно, не выжил. Подробности о судьбе россиянина раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным источника, в течение нескольких дней спасатели обследовали массив между реками 1-й и 2-й Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова высотой более 1,7 тысячи метров. В поисках участвует 21 человек и четыре единицы техники. Пока следов 58-летнего мужчины они не обнаружили. Поиски усложняет погода — на Красной Поляне сейчас низкие облака и несколько дней подряд моросит дождь.

Как пишет издание, Мельников провел четвертую холодную ночь в горах без спального мешка, воды и еды. Кроме того, у него были проблемы со здоровьем, хотя перед походом он ни на что не жаловался.

Ранее сообщалось, что пропавший в горах Сочи россиянин выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы. По данным Telegram-канала Shot, он оказался монтажником, который не покорил ни одной серьезной вершины.

