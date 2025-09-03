Пропавший в горах Сочи гид выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы

Shot: Пропавший на хребте Аибга гид Мельников оказался монтажником

Пропавший в горах Сочи 58-летний Сергей Мельников выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что гид оказался монтажником, который не покорил ни одной серьезной вершины и не является альпинистом. При этом он искал клиентов в интернете и водил их по горам за пять тысяч рублей с человека.

Перед тем, как подняться на хребет Аибга в Краснодарском крае, россиянин сказал коллегам-монтажникам, что не выйдет на работу. На Черничной тропе он отстал от клиентов и исчез.

Ранее сообщалось, что Мельников застрял на хребте Аибга. Также были данные, что прежде он покорил один из самых опасных «восьмитысячников» — Аннапурну I в Гималаях.