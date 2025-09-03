Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 3 сентября 2025Путешествия

Пропавший в горах Сочи гид выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы

Shot: Пропавший на хребте Аибга гид Мельников оказался монтажником
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Пропавший в горах Сочи 58-летний Сергей Мельников выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что гид оказался монтажником, который не покорил ни одной серьезной вершины и не является альпинистом. При этом он искал клиентов в интернете и водил их по горам за пять тысяч рублей с человека.

Перед тем, как подняться на хребет Аибга в Краснодарском крае, россиянин сказал коллегам-монтажникам, что не выйдет на работу. На Черничной тропе он отстал от клиентов и исчез.

Ранее сообщалось, что Мельников застрял на хребте Аибга. Также были данные, что прежде он покорил один из самых опасных «восьмитысячников» — Аннапурну I в Гималаях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обвинение Трампа в адрес России, Китая и КНДР

    Названы регионы России с самым большим числом пенсионеров

    Сырский рассказал о содержании украинских военных под землей

    В России выделили 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

    Россиянки перестали верить в любовь на всю жизнь

    Названы особенности украинской копии УМПК

    Юрист ответила на вопрос о массовых штрафах из-за неприятных запахов от соседей

    Израильский министр описал отношение к президенту Сирии поговоркой

    50-летний телеведущий в эфире пошутил про интимную жизнь с женой и смутил коллегу

    В России упали продажи одной марки автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости