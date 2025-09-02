Российский альпинист застрял в горах в Краснодарском крае без еды и воды

Mash: Альпинист Мельников застрял на хребте Аибга без запасов воды и еды

Опытный российский альпинист Сергей Мельников застрял на хребте Аибга в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 58-летний гид, который покорил один из самых опасных восьмитысячников — Аннапурну I в Гималаях, вышел с двумя альпинистами на Черничную тропу 29 августа. На следующий день он сообщил, что группа заночевала в горах, при этом у них с собой не было спальных мешков. Через день клиенты Мельникова вернулись в Красную Поляну без него и рассказали, что гид устал и не смог спуститься.

По данным источника, россиянин уже третью ночь проводит в горах без запасов еды и воды. Предположительно, он мог сбиться с маршрута ночью. На поиски Мельникова отправились сотрудники МЧС с кинологами.

Ранее туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе. Женщина совершала восхождение в составе неорганизованной группы и получила травмы.

