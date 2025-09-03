Бывший СССР
14:27, 3 сентября 2025

Военный назвал три способа вычисления подземных центров размещения солдат ВСУ

Военный Матвийчук: Вычислить подземные центры размещения солдат ВСУ возможно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вычислить подземные центры размещения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможно, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Три способа определения таких сооружений специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Первое, это доброжелатели, разведчики, которые указывают места, где находятся под землей солдаты, командные пункты и тому подобное. Второе, это средства космической разведки. Они с точностью до миллиметра обнаруживают такие центры. И последнее, это активная деятельность. Нельзя просто под землей сидеть и не выходить на поверхность. И воду завозить надо, и продукты, и обогревать это. То есть по таким признакам жизнедеятельности это все вычисляется», — сообщил Матвийчук.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский по итогам совещания по подготовке войск сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят подземные сооружения в учебных центрах, чтобы размещать в них военнослужащих.
По словам главкома ВСУ, украинские войска должны сосредоточить усилия на оборудовании подземных укрытий. Кроме того, в ходе встречи он получил сообщения о состоянии обеспечения учебных центров системами противоракетной обороны и воздушным прикрытием.

