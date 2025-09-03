Разработан убивающий раковые клетки препарат

JMC: Противораковый комплекс галлия запускает иммуногенную смерть раковых клеток

Ученые сообщили о создании нового противоопухолевого соединения на основе галлия, которое запускает особый тип гибели клеток — так называемую иммуногенную смерть. Работа опубликована в журнале Journal of Medicinal Chemistry.

Препарат представляет собой комплекс галлия с органическими лигандами. В экспериментах он показал цитотоксичность против клеток рака молочной железы, поджелудочной железы и шейки матки, а также вызывал изменения, характерные для иммуногенной гибели: перемещение кальретикулина на поверхность клетки, выделение АТФ и других сигналов тревоги. Эти процессы делают опухолевые клетки заметными для иммунной системы и повышают эффективность ее атаки.

Особое внимание уделили трехмерным моделям опухолей шейки матки, которые ближе к реальным условиям организма. Даже при низких концентрациях новый комплекс галлия полностью разрушал такие опухолевые «сфероиды».

По словам авторов, это одно из первых соединений галлия, которое сочетает прямое уничтожение опухоли с активацией иммунного ответа. Такой двойной эффект делает его перспективным кандидатом для комбинированной химиоиммунотерапии метастатического рака.

Ранее ученые предложили новый подход к лечению меланомы — одного из самых агрессивных видов рака кожи, склонного к метастазированию и устойчивого к традиционной терапии. Оказалось, комбинация антител против PD-1, LAG-3 и TIM-3 способна полностью подавлять рост опухолей и восстанавливать активность иммунной системы.