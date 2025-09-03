Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 3 сентября 2025Наука и техника

Разработан убивающий раковые клетки препарат

JMC: Противораковый комплекс галлия запускает иммуногенную смерть раковых клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NIR ELIAS / Reuters

Ученые сообщили о создании нового противоопухолевого соединения на основе галлия, которое запускает особый тип гибели клеток — так называемую иммуногенную смерть. Работа опубликована в журнале Journal of Medicinal Chemistry.

Препарат представляет собой комплекс галлия с органическими лигандами. В экспериментах он показал цитотоксичность против клеток рака молочной железы, поджелудочной железы и шейки матки, а также вызывал изменения, характерные для иммуногенной гибели: перемещение кальретикулина на поверхность клетки, выделение АТФ и других сигналов тревоги. Эти процессы делают опухолевые клетки заметными для иммунной системы и повышают эффективность ее атаки.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Особое внимание уделили трехмерным моделям опухолей шейки матки, которые ближе к реальным условиям организма. Даже при низких концентрациях новый комплекс галлия полностью разрушал такие опухолевые «сфероиды».

По словам авторов, это одно из первых соединений галлия, которое сочетает прямое уничтожение опухоли с активацией иммунного ответа. Такой двойной эффект делает его перспективным кандидатом для комбинированной химиоиммунотерапии метастатического рака.

Ранее ученые предложили новый подход к лечению меланомы — одного из самых агрессивных видов рака кожи, склонного к метастазированию и устойчивого к традиционной терапии. Оказалось, комбинация антител против PD-1, LAG-3 и TIM-3 способна полностью подавлять рост опухолей и восстанавливать активность иммунной системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

    Влияние блокировки вступления Армении и Азербайджана в ШОС на Зангезурский коридор оценили

    Медведь вломился в дом ради еды и напал на хозяина

    Утаившему от жены правду о сексуальной жизни мужчине дали совет

    Появились кадры с военного парада в Пекине

    Си Цзиньпин призвал человечество сделать правильный выбор

    Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в заговоре

    Разработан убивающий раковые клетки препарат

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости