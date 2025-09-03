Россия сделала предложение США по возобновлению прямого авиасообщения

Захарова заявила о конкретных предложениях к США по возобновлению авиасообщения

Россия сделала конкретные предложения США по возобновлению прямого авиасообщения. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На вопрос о том, возможно ли возобновление прямых рейсов между странами в 2025 году, дипломат ответила, что российская сторона обратилась с такой инициативой к американцам. По словам Захаровой, это предложение — не часть политической повестки, а прагматика. «Этого хотят люди», — подчеркнула собеседница агентства.

Официальный представитель МИД также отметила, что сейчас требуется около суток с учетом пересадок, чтобы добраться из России в США. Она напомнила, что раньше путь составлял всего девять часов, это было всем удобно.

Захарова добавила, что российские перевозчики прекрасно взаимодействовали с американскими авиакомпаниями. «Рейсы были комфортные, на высоком уровне обслуживания и такие, знаете, вообще показательные, как хороший бренд», — констатировала она.

В июле посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что бизнес в Соединенных Штатах и России заинтересован в том, чтобы возобновить прямое авиасообщение между странами. Он подчеркнул, что власти двух государств ведут диалог в этом направлении.