Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:03, 3 сентября 2025Путешествия

Россия сделала предложение США по возобновлению прямого авиасообщения

Захарова заявила о конкретных предложениях к США по возобновлению авиасообщения
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россия сделала конкретные предложения США по возобновлению прямого авиасообщения. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На вопрос о том, возможно ли возобновление прямых рейсов между странами в 2025 году, дипломат ответила, что российская сторона обратилась с такой инициативой к американцам. По словам Захаровой, это предложение — не часть политической повестки, а прагматика. «Этого хотят люди», — подчеркнула собеседница агентства.

Материалы по теме:
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам» Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам»Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
11 августа 2025

Официальный представитель МИД также отметила, что сейчас требуется около суток с учетом пересадок, чтобы добраться из России в США. Она напомнила, что раньше путь составлял всего девять часов, это было всем удобно.

Захарова добавила, что российские перевозчики прекрасно взаимодействовали с американскими авиакомпаниями. «Рейсы были комфортные, на высоком уровне обслуживания и такие, знаете, вообще показательные, как хороший бренд», — констатировала она.

В июле посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что бизнес в Соединенных Штатах и России заинтересован в том, чтобы возобновить прямое авиасообщение между странами. Он подчеркнул, что власти двух государств ведут диалог в этом направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

    Акула набросилась на восьмилетнюю девочку и оторвала у нее кусок ноги

    Захарова рассказала о реакции Лаврова на фейковые видео с ним

    Саакашвили пригрозили пожизненным заключением

    Опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях

    Раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября

    В Киев прибыл министр обороны Великобритании

    Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

    В России заметно выросло потребление безалкогольного пива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости