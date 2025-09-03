Экономика
07:16, 3 сентября 2025

Россиян предупредили о подорожании одного вида мяса

Экономист Байгузина: Курятина в России подорожает на 10-15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: JK Sloan / Unsplash

В июле-декабре 2025 года курятина в России подорожает на 10-15 процентов относительно января-июля этого года и на 15-25 процентов, если сравнивать со вторым полугодием 2024 года. Об этом предупредила доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина. Ее процитировала «Газета.Ru».

Этот прогноз она обосновала тем, что корма уже подорожали на 70 процентов. Это — основной фактор, влияющий на стоимость данного вида мяса. Если данный тренд продолжится, то и цены на курятину не перестанут расти. Еще один фактор — это 20-процентное повышение тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, скажутся инфляционные тенденции и ситуация на рынке труда.

Впрочем, она не исключила, что за счет увеличения производства в стране может произойти относительная стабилизация цен.

В начале августа был опубликован прогноз, согласно которому розничные цены на говядину к концу года вырастут на 12-15 процентов. Что касается повышения стоимости курятины и свинины, то оно останется в пределах общей инфляции.

