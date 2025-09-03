Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:01, 4 сентября 2025Экономика

Россиянам напомнили главное условие для начала отопительного сезона

Депутат Гаврилов: Подача тепла происходит при температуре плюс 8 градусов и ниже
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подача тепла в дома и социальные объекты осуществляется при фиксации определенной температуры на протяжении пяти дней подряд. Главное условие для его начала россиянам напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с RT.

По словам парламентария, федеральные нормы предусматривают единый принцип включения тепла. «Отопление включают после того, как среднесуточная температура держится на отметке плюс восемь градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток подряд», — поделился информацией он. Гаврилов пояснил, что подобный порядок помогает избежать случаев, когда котельные и тепловые станции «разгоняют» и вновь останавливают после кратковременного похолодания. Между тем, уточнил депутат, зачастую отопительный сезон на Дальнем Востоке и в Сибири начинается раньше, чем в центре и на юге страны. Он связал это с тем, что решение о запуске принимают местные власти, основываясь на конкретной температуре и прогнозах погоды. Что касается Москвы, отопительный сезон в городе начинается с конца сентября – начале октября.

Депутат также рассказал, что в первую очередь тепло подается в детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, а следом за ними — в торговые и производственные объекты.

Ранее россиянам назвали рабочий способ сэкономить на отоплении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о второй и третьей фазе по давлению на Россию

    Подоляк прокомментровал возможность заморозки линии фронта

    Россиянам напомнили главное условие для начала отопительного сезона

    Бывший «ангел» Victoria's Secret в микроплатье показала фото в откровенной позе

    В Москве томат пробил асфальт

    В Госдуме опровергли работу мессенджера MAX как шпионской программы

    Трамп назвал себя консерватором

    Знаменитый юрист обвинил власти США в сокрытии останков пришельцев

    Москвичи пожаловались на засилье клещей

    Китай представил «выжигатель мозгов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости