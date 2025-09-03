Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 3 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданную причину импотенции

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал неожиданную причину, по которой может развиться импотенция. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на сайте телеканала.

По словам медика, к эректильной дисфункции приводит атеросклероз нижних конечностей. Гандельман подчеркнул, что это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до ампутации ноги.

Кардиолог уточнил, что о проблемах с сосудами нижних конечностей сигнализируют несколько симптомов. К ним Гандельман отнес боль в ноге, когда человек ходит, а также ситуацию, при которой нога с поврежденными сосудами становится больше другой. Специалист добавил, что при атеросклерозе с ноги будут выпадать волосы.

Ранее врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвал неочевидный признак того, что у мужчины может развиться импотенция. По его словам, вероятность того, что у человека появится половая дисфункция, повышается, если у него диагностировали пародонтит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

    Пропавший в горах Сочи гид выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы

    «Калашников» оценил эффективность ракет 9М333 в зоне СВО

    Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

    Валуев назвал вид спорта номер один в России

    В Израиле оценили возможность соглашения с Сирией

    В России ребенок оказался в больнице из-за заведенной в доме черепахи

    В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

    Посадившего самолет со 167 пассажирами в поле российского пилота обвинили в преступлении

    В Госдуме захотели ввести единую спортивную форму в школах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости