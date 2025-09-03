Россиянам назвали неожиданную причину импотенции

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал неожиданную причину, по которой может развиться импотенция. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на сайте телеканала.

По словам медика, к эректильной дисфункции приводит атеросклероз нижних конечностей. Гандельман подчеркнул, что это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до ампутации ноги.

Кардиолог уточнил, что о проблемах с сосудами нижних конечностей сигнализируют несколько симптомов. К ним Гандельман отнес боль в ноге, когда человек ходит, а также ситуацию, при которой нога с поврежденными сосудами становится больше другой. Специалист добавил, что при атеросклерозе с ноги будут выпадать волосы.

Ранее врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвал неочевидный признак того, что у мужчины может развиться импотенция. По его словам, вероятность того, что у человека появится половая дисфункция, повышается, если у него диагностировали пародонтит.