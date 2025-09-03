Экономика
09:15, 3 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали способ разбить грядку на балконе зимой

Садовод Самойлова: Для грядки зимой балкон необходимо утеплить
Мария Черкасова

Фото: Cavan-Images / Shutterstock / Fotodom

Балкон необходимо утеплить, чтобы разбить на нем грядку зимой. Об этом NEWS.ru рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова.

Первым шагом нужно устранить сквозняки, тщательно закрыв все щели. Ближе к зимнему периоду понадобится обогреватель, чтобы поддерживать тепло. Для защиты растений от холодных ночей полезно добавить нетканый материал или другие укрывные средства.

Если балкон не утеплен, посадку растений можно организовать на подоконнике или стеллажах, однако при этом освещение будет меньше, что негативно скажется на вкусовых качествах выращиваемых овощей, отметила специалист.

Самойлова добавила, что при создании в квартире условий, схожих с теми, что растения могут получить на грядках, плоды созреют в те же сроки, что указаны на упаковках семян. Важным фактором для крепости растений является достаточное количество света. Дома рекомендуется использовать светильники мощностью от 30 до 50 ватт. Для томатов необходим горшок объемом не менее пяти литров, для огурцов и кабачков — не менее десяти литров.

Ранее садовод Светлана Самойлова рассказала, что огород на балконе может погубить паутинный клещ — он появляется, когда помещение не проветривается. Бороться с вредителем можно с помощью обычного вентилятора.

