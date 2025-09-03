Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:31, 3 сентября 2025Экономика

Россиянам объяснили новые правила покупки смартфонов

Доцент Ковригин: Смартфоны без российского ПО теперь можно вернуть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Смартфоны без предустановленного российского программного обеспечения (ПО) будут считаться некачественными и их можно будет вернуть. Новые правила покупки смартфонов объяснил доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин в интервью агентству «Прайм».

Согласно новым требованиям, продаваемые в РФ гаджеты должны быть обеспечены отечественным ПО, в том числе из RuStore. По его словам, подобные требования касаются и техники Apple, однако у американской компании «вряд ли возникнут проблемы».

«Требования закона соблюсти легко — надо просто заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения техники Apple необоснованная», — сказал эксперт.

Ранее о новых правилах продажи смартфонов предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что в соответствии с новыми правилами производители устройств обязаны обеспечивать пользователей возможностью скачивать, а также обновлять и оплачивать приложения из отечественного магазина RuStore.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч «голубей мира»

    Китай впервые представил свою ядерную триаду

    Китай впервые показал Военно-космические и кибервойска

    Шуфутинский попал в базу «Миротворца»

    Россиянам объяснили новые правила покупки смартфонов

    Россиянам назвали предельную порцию меда для максимальной пользы

    Путешествующая по миру россиянка развеяла мифы о русских девушках за границей

    Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

    Влияние блокировки вступления Армении и Азербайджана в ШОС на Зангезурский коридор оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости