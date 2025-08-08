Россиян предупредили о новых правилах продажи смартфонов

Депутат Немкин: Новые правила продажи смартфонов вступят в силу 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи смартфонов, планшетов и других устройств. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Он отметил, что в соответствии с новыми правилами производители устройств обязаны обеспечивать пользователей возможностью скачивать, а также обновлять и оплачивать приложения из отечественного магазина RuStore. Парламентарий предупредил, что любые ограничения на работу предустановленного программного обеспечения или приложений из цифрового магазина будут расцениваться как нарушение закона.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что с 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.