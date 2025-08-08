Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:58, 8 августа 2025Наука и техника

Россиян предупредили о новых правилах продажи смартфонов

Депутат Немкин: Новые правила продажи смартфонов вступят в силу 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи смартфонов, планшетов и других устройств. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Он отметил, что в соответствии с новыми правилами производители устройств обязаны обеспечивать пользователей возможностью скачивать, а также обновлять и оплачивать приложения из отечественного магазина RuStore. Парламентарий предупредил, что любые ограничения на работу предустановленного программного обеспечения или приложений из цифрового магазина будут расцениваться как нарушение закона.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что с 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    Россиян предупредили о новых правилах продажи смартфонов

    На Украине заявили о поражении Зеленского из-за подготовки встречи Путина и Трампа

    В Европе назвали себя континентом неудач

    В Новой Москве загорелся фитнес-клуб

    В США рассказали об опасениях Трампа вводить санкции против Китая

    Мошенники научились коварно обманывать россиян с помощью совпадений

    Захарова осудила отказ Киева принимать своих пленных

    На Украине заявили о катастрофе на передовой

    Назван соперник Трампа в борьбе за пост президента США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости