Россиянам пообещали повышение социальных пенсий

Депутат Говырин: Социальные пенсии в РФ вырастут с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года в России повысят социальные пенсии. Это пообещал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировало RT.

По его словам, перерасчет затронет тех, кто получает пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Однако точные размеры надбавок выяснятся после того, как правительство утвердит коэффициент индексации.

Кроме того, он напомнил, что с 1 февраля 2026 года запланировано увеличение страховых пенсий, которое коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Парламентарий объяснил, что формула индексации страховых пенсий предполагает февральское повышение исходя из фактической инфляции за предыдущий год, а кроме того, с апреля вводится дополнительный этап, связанный с финансовыми результатами Социального фонда.

По словам законодателя все эти изменения идут в автоматическом режиме: пенсионерам не придется подавать заявления или собирать документы.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года разница в размере пенсий по старости в регионах России превысила 2 раза. Самые большие пенсии по старости получали жители Чукотки — 41,6 тысячи рублей, а самые низкие — Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи).