Россияне осенью массово устремились в Крым

РСТ: Крым лидирует по росту турпотока в бархатный сезон
Алина Черненко

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Россияне осенью 2025 года массово устремились в Крым — регион лидирует по росту турпотока в бархатный сезон. Об этом сообщается на официальном сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным платформы TravelLine, на которые ссылается источник, спрос на осенний отдых на полуострове вырос по отношению к 2024 году на 30-40 процентов, а по информации некоторых туроператоров — на 60 процентов. Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что повышенный интерес к Крыму никак не связан с проблемами Анапы.

«Мы, например, повышенное внимание к полуострову заметили еще в ноябре — первой половине декабря 2024 года, когда в Анапе все было хорошо. С тех пор динамика в принципе не изменилась», — пояснил он.

Ромашкин связал рост интереса к направлению с более доступными ценами, чем на курортах Краснодарского края. Эксперт РСТ добавил, что число бронирований на две первые осенние недели выросло на 38 процентов год к году.

С ним согласилась и коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах, которая заявила, что курорты Крыма в сравнении с аналогичными датами 2024 года показывают лучшую динамику продаж.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в период с января по август 2025 года турпоток в Крым превысил 5,3 миллиона человек. Самым популярным месяцем для поездок стал август.

