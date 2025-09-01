Путешествия
Раскрыто число отдохнувших в Крыму туристов в 2025 году

Аксенов: Турпоток в Крым в 2025 году превысил 5,3 миллиона человек
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Турпоток в Крым превысил 5,3 миллиона человек в период с января по август 2025 года. Число отдохнувших на полуострове россиян раскрыл глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, на которые сослался чиновник, за три летних месяца на местных курортах отдохнули 3,7 миллиона человек — это на 15 процентов выше показателя 2024 года. Самым популярным месяцем стал август — в этот период полуостров принял более полутора миллионов гостей.

Аксенов также рассказал, что 61 процент отдыхающих прибыли в Крым на автомобилях и автобусах, 23 процента — по железной дороге и 16 процентов — через исторические регионы. Больше всего россиян отдохнуло на Южном берегу, более трети выбрали западное побережье, а 15 процентов — восточное.

«Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране. Благодарю работников отрасли за самоотверженный труд и профессионализм», — добавил Аксенов.

Ранее россиянам назвали самые загруженные дни на Крымском мосту в сентябре. Отмечается, что до трех-четырех часов простоять в очереди на пункте досмотра придется 1 и 2 сентября.

