Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:40, 28 августа 2025Путешествия

Россиянам назвали самые загруженные дни на Крымском мосту в сентябре

Оперштаб: 1 и 2 сентября — самые загруженные дни на Крымском мосту
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянам назвали самые загруженные дни на Крымском мосту в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

По направлению в Крым до трех-четырех часов простоять в очереди на пункте досмотра придется 1 сентября, в День знаний, и 2 сентября. Прогнозируется, что 8 сентября загруженность тоже будет повышенной — на мосту можно задержаться на два часа.

Материалы по теме:
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России? Лучшие направления для отдыха на море и не только
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России?Лучшие направления для отдыха на море и не только
19 августа 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Прогнозируется, что по направлению из Крыма очереди с ожиданием до трех-четырех часов возникнут 12 и 13 сентября. Стоять в пробках до двух часов придется, согласно информации оперштаба, 4, 6, 10, 14, 15, 16, а также 20 сентября.

4 августа рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту — автомобили стояли в ожидании от трех до восьми часов. Почти весь август обстановка на мосту сложная из-за большого количества машин и пробок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Главного редактора российской газеты обвинили в педофилии

    В России прокомментировали перехват патрульного самолета США над Черным морем

    Пассажир напал на мешавшего ему попасть в туалет бортпроводника и сорвал рейс

    Назван идеальный возраст для инъекций ботокса

    Разборка в ауле закончилась расправой над двумя россиянами

    Зеленский предъявил требование к Западу

    Стало известно о применении неуязвимого для ПВО оружия при ударе по Киеву

    Пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике

    В России дизайнер понес наказание за перевод в 6000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости