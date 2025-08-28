Оперштаб: 1 и 2 сентября — самые загруженные дни на Крымском мосту

Россиянам назвали самые загруженные дни на Крымском мосту в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

По направлению в Крым до трех-четырех часов простоять в очереди на пункте досмотра придется 1 сентября, в День знаний, и 2 сентября. Прогнозируется, что 8 сентября загруженность тоже будет повышенной — на мосту можно задержаться на два часа.

Прогнозируется, что по направлению из Крыма очереди с ожиданием до трех-четырех часов возникнут 12 и 13 сентября. Стоять в пробках до двух часов придется, согласно информации оперштаба, 4, 6, 10, 14, 15, 16, а также 20 сентября.

4 августа рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту — автомобили стояли в ожидании от трех до восьми часов. Почти весь август обстановка на мосту сложная из-за большого количества машин и пробок.