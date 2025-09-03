Экономика
07:57, 3 сентября 2025

Россияне посмотрели на полярные сияния

ИКИ РАН: Полярное сияние наблюдалось на севере России
Мария Черкасова
СюжетМагнитные бури:

Фото: Felix Rottmann / Unsplash

В ночь на среду, 3 сентября, жители расположенных на севере России городов могли наблюдать полярные сияния, вызванные магнитной бурей. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

Интенсивные полярные сияния начались 2 сентября в 20:50. В полночь полярный овал начал постепенно уходить на запад через Исландию и Гренландию в сторону Канады. В центральной части России вероятность поймать и увидеть сияние уже резко снизилась, но на северо-западе страны хорошие возможности сохранились до 1-2 часов ночи.

Яркие всполохи на камеры удалось запечатлеть жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородской и Смоленской областей, Петрозаводска, Нового Уренгоя. Также сияние заметили на Белом Море и в Красноярском крае.

Ранее на Землю обрушилась магнитная буря. Ее пиковые значения достигали уровня G2, что соответствует средней буре. Магнитные возмущения оказались мягче прогнозируемых — ожидались пиковые значения на уровне G3 (сильная магнитная буря).

