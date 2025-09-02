На Землю обрушилась магнитная буря

Экономика
На Землю ночью во вторник, 2 сентября, обрушилась магнитная буря. Это следует из наблюдений Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИКИ РАН и ИСЭФ).

Геомагнитные возмущения достигали уровня G2 (средняя буря), затем опустились до уровня G1 (слабая буря). На 8:30 по московскому времени магнитосфера Земли является возбужденной, бури не наблюдается. По прогнозу ученых, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь вторник и, с большой вероятностью, часть среды, 3 сентября.

Геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию благодаря положительной ориентации межпланетного магнитного поля, когда оно не соединяется эффективно с магнитным полем Земли, что препятствует проникновению заряженных частиц солнечного ветра в магнитосферу. Ожидается, что в середине дня произойдет смена знака магнитного поля, после чего, при отсутствии сдерживающих факторов, геомагнитный шторм достигнет изначально прогнозируемого уровня G3 (сильная буря).

Ночью 2 сентября в северо-западных регионах страны местами удалось зафиксировать полярные сияния, которые в основной массе сместились в сторону Скандинавии и Канады из-за позднего прихода солнечного вещества. Учитывая продолжительность геомагнитного шторма, ожидается, что зона полярных сияний сохранится до следующего темного времени суток и может наблюдаться ночью 3 сентября над всей территорией страны.

Ранее ученые прогнозировали, что из-за сильных магнитных бурь полярные сияния могут быть видны не только в северных, но и средних широтах до 50–55 градусов — то есть в Москве и Твери.

