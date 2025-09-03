Россия
14:36, 3 сентября 2025Россия

Россиянин бросил телефон в глаз жене во время ссоры и избежал наказания

Житель Братска бросил телефон в глаз жене во время ссоры и избежал наказания
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Житель Братска Иркутской области бросил телефон в глаз жене во время ссоры. Пострадавшая россиянка лишилась зрения, а ее обидчик избежал наказания. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Девушка пояснила, что в феврале 2025 года ждала супруга с работы. В тот вечер ей прислали доказательства его измены. Мужчину дома ожидал скандал — девушка в порыве эмоций набросилась на возлюбленного с кулаками. Россиянин факт предательства отрицал.

Во время выяснения отношений мужчина сначала бросил телефон жене в лицо, а затем ударил кулаком в глаз. От удара девушка потеряла сознание и упала. Супруг вызвал бригаду скорой, врачи приняли решение о госпитализации.

На допросе житель Братска заявил, что случайно метнул гаджет в лицо жене. Он не упомянул об ударе кулаком в глаз.

Девушка написала заявление на супруга, в возбуждении уголовного дела ей отказали, сославшись на отсутствие состава преступления.

Как утверждает пострадавшая, за полгода с момента инцидента ни супруг, ни его родственники не предложили ей никакой помощи.

Ранее стало известно, что житель Каспийска в Дагестане избил мать с грудным ребенком из-за внешнего вида.

