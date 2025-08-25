Россия
14:56, 25 августа 2025

Россиянин избил мать с грудничком из-за внешнего вида и поплатился

Житель Каспийска избил мать с грудничком из-за внешнего вида
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Mash Gor

Житель Каспийска в Дагестане избил мать с грудничком из-за внешнего вида и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, мужчина сделал горожанке замечание, а затем набросился на нее с кулаками. Как утверждают очевидцы, девушка была одета в обычное платье.

За девушку вступилась мать. Дагестанец после этого рассвирепел — он ударил оппонентку ногой по лицу. После мужчина поспешил скрыться на машине.

Обидчика женщины и ребенка задержали сотрудники полиции. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что в Астрахани из-за переписки мужчина вывез девушку в степь и избил. 44-летнего россиянина поймали, ему может грозить до трех лет ограничения свободы.

До этого житель Ингушетии разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу.

