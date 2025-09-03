Россиянина приговорили за попытку теракта с помощью дронов

В Москве суд приговорил мужчину к 12 годам за попытку теракта с помощью дронов

В Москве суд приговорил к 12 годам лишения свободы 60-летнего местного жителя, который пытался совершить теракт с помощью дронов. Об этом пишет ТАСС.

Первые три года москвич проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет в колонии строгого режима. Его также оштрафовали 250 тысяч рублей. Мужчина признал вину частично. Он заявил, что экстремистские сайты и телеграм-каналы читал из любопытства, аэросъемку столичной инфраструктуры делал в личных интересах, а найденное оружие — его хобби, так как он очень любит оружие. Осужденный признал вину в незаконном хранении огнестрельного оружия, в хранении 231 грамма пороха, в переделке огнестрельного оружия и в изготовлении боеприпасов к нему.

По версии следствия, в июне 2024 года осужденный, который работал водителем-экспедитором в компании по продаже химических реактивов, выпил, подрался на улице с прохожим и пришел в полицию с заявлением о потасовке. Правоохранители обратили на него внимание из-за футболки с надписью «Украина». Тогда москвич рассказал о своих проукраинских взглядах. После этого было принято решение осмотреть его квартиру.

Во время обыска в квартире осужденного нашли и изъяли 14 квадрокоптеров, украинскую атрибутику, выстрелы для подствольного гранатомета, патроны, револьверы и пистолет Макарова, а также взрывчатые вещества, многочисленные сим-карты и несколько мобильных телефонов.

Ранее Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.