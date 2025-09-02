Силовые структуры
12:34, 2 сентября 2025Силовые структуры

Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

Администратор Telegram-канала из Запорожской области сел на 16 лет за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

Следствие и суд установили, что мужчина был противником проведения СВО и с 2022 года вел один из популярных в регионе Telegram-каналов. В нем он размещал посты с призывами к расправе над российскими военными, членами избирательных комиссий и чиновниками.

Также от подписчика администратор получил информацию о перемещениях и местах дислокации Вооруженных сил России и направил ее в чат-бот украинских спецслужб.

Ранее появились подробности подготовки подростками теракта на оборонном предприятии в Ижевске.

