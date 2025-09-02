Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.
Следствие и суд установили, что мужчина был противником проведения СВО и с 2022 года вел один из популярных в регионе Telegram-каналов. В нем он размещал посты с призывами к расправе над российскими военными, членами избирательных комиссий и чиновниками.
Также от подписчика администратор получил информацию о перемещениях и местах дислокации Вооруженных сил России и направил ее в чат-бот украинских спецслужб.
