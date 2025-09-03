Российский губернатор распорядился обязать чиновников сдавать телефоны с одной целью

Губернатор Самарской области потребовал сдавать телефоны перед заседаниями

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился обязать чиновников сдавать мобильные телефоны перед заседаниями. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Требование было издано с одной целью — для того, чтобы участники совещаний полностью сосредотачивались на обсуждении вопросов и не отвлекались на переписки в мессенджерах.

Федорищев заявил, что во время совещаний нельзя заниматься посторонними делами.

Ранее в Самарской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. Мера была принята из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.