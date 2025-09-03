Россия
14:09, 3 сентября 2025Россия

Российский губернатор распорядился обязать чиновников сдавать телефоны с одной целью

Губернатор Самарской области потребовал сдавать телефоны перед заседаниями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился обязать чиновников сдавать мобильные телефоны перед заседаниями. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Требование было издано с одной целью — для того, чтобы участники совещаний полностью сосредотачивались на обсуждении вопросов и не отвлекались на переписки в мессенджерах.

Федорищев заявил, что во время совещаний нельзя заниматься посторонними делами.

Ранее в Самарской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. Мера была принята из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

