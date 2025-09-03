Российский губернатор распорядился обязать чиновников сдавать телефоны с одной целью

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился обязать чиновников сдавать мобильные телефоны перед заседаниями. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Требование было издано с одной целью — для того, чтобы участники совещаний полностью сосредотачивались на обсуждении вопросов и не отвлекались на переписки в мессенджерах.
Федорищев заявил, что во время совещаний нельзя заниматься посторонними делами.
Ранее в Самарской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. Мера была принята из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.