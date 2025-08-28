Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 28 августа 2025Интернет и СМИ

В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Федорищев: В Самарской области ввели ограничения на работу мобильного интернета
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Самарской области ввели ограничения на работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы. (...) В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета», — написал глава Самарской области.

Также отмечается, что в аэропорту Самары временно ограничили полеты. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с беспилотниками в соцсетях.

27 августа стало известно, что в Крыму начали снимать ограничения на работу мобильного интернета. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, решение было принято по согласованию с ФСБ.

Ограничения мобильного интернета из-за угроз атак БПЛА начались в России перед Днем Победы. Сбои наблюдались в десятках регионов, в том числе и в Москве. Пик отключений пришелся на июнь: с ограничениями столкнулись в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской областях, Татарстане, Удмуртии, Калмыкии и десятках других регионов. Новости об отключении мобильного интернета для обеспечения безопасности продолжают регулярно появляться в СМИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

    В России резко упали продажи одного вида техники

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Российскую базу отдыха эвакуируют из-за падения украинского БПЛА

    Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу и попал на видео

    Врач опровергла пользу популярной во всем мире утренней привычки

    «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Месси

    Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости