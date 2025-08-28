В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Федорищев: В Самарской области ввели ограничения на работу мобильного интернета

В Самарской области ввели ограничения на работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы. (...) В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета», — написал глава Самарской области.

Также отмечается, что в аэропорту Самары временно ограничили полеты. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с беспилотниками в соцсетях.

27 августа стало известно, что в Крыму начали снимать ограничения на работу мобильного интернета. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, решение было принято по согласованию с ФСБ.

Ограничения мобильного интернета из-за угроз атак БПЛА начались в России перед Днем Победы. Сбои наблюдались в десятках регионов, в том числе и в Москве. Пик отключений пришелся на июнь: с ограничениями столкнулись в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской областях, Татарстане, Удмуртии, Калмыкии и десятках других регионов. Новости об отключении мобильного интернета для обеспечения безопасности продолжают регулярно появляться в СМИ.