Глава Крыма Аксенов заявил об увеличении скорости мобильного интернета в регионе

В Крыму начали снимать ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

«Послабления уже начались с сегодняшнего дня... Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения», — заявил глава Крыма. Аксенов уточнил, что решение было принято по согласованию с ФСБ России.

В начале августа жителям Крыма сообщили, что в регионе могут отключать мобильный интернет на длительный период. Власти республики объяснили это усилением мер безопасности из-за угрозы атак беспилотников. Перед этим о возможных перебоях в работе мобильного интернета в Крыму предупреждали в июле.

Ограничения мобильного интернета из-за угроз атак беспилотников начались в России в мае, перед Днем Победы. Сбои наблюдались в десятках регионов, в том числе и в Москве. Жители городов не могли оплатить покупки в кафе и магазинах, а также столкнулись со сложностями при заказе такси и продуктов. Пик отключений был в июне: с ограничениями столкнулись в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской областях, Татарстане, Удмуртии, Калмыкии и десятках других регионов. Новости об отключении мобильного интернета в целях безопасности продолжают регулярно появляться в СМИ.