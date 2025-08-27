Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:03, 27 августа 2025Интернет и СМИ

В Крыму начали снимать ограничения на работу мобильного интернета

Глава Крыма Аксенов заявил об увеличении скорости мобильного интернета в регионе
Евгения Наумова
Евгения Наумова
СюжетАтака БПЛА

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму начали снимать ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

«Послабления уже начались с сегодняшнего дня... Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения», — заявил глава Крыма. Аксенов уточнил, что решение было принято по согласованию с ФСБ России.

В начале августа жителям Крыма сообщили, что в регионе могут отключать мобильный интернет на длительный период. Власти республики объяснили это усилением мер безопасности из-за угрозы атак беспилотников. Перед этим о возможных перебоях в работе мобильного интернета в Крыму предупреждали в июле.

Ограничения мобильного интернета из-за угроз атак беспилотников начались в России в мае, перед Днем Победы. Сбои наблюдались в десятках регионов, в том числе и в Москве. Жители городов не могли оплатить покупки в кафе и магазинах, а также столкнулись со сложностями при заказе такси и продуктов. Пик отключений был в июне: с ограничениями столкнулись в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской областях, Татарстане, Удмуртии, Калмыкии и десятках других регионов. Новости об отключении мобильного интернета в целях безопасности продолжают регулярно появляться в СМИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о компромиссах России по Украине

    Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

    Мощнейшую ракету SpaceX проверили на живучесть

    Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

    Голливудский актер открыл бизнес в России

    В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

    На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

    Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

    Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

    У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости