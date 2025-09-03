Российский пенсионер расстрелял из ружья машину соседа

В Омской области пенсионер расстрелял из ружья машину соседа

В Омской области пенсионер расстрелял из ружья машину соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, потерпевший с семьей возвращался на машине из Омска домой. В родном селе у него возник конфликт с 60-летним мужчиной. Они договорились выяснить отношения подальше от посторонних и разъехались.

Пострадавший отвез семью и поехал на ближайший водоем, где они договорились встретиться. Пенсионер дождался приближения автомобиля и произвел три выстрела из ружья. В результате повреждены кузов и колесо машины. Конфликт продолжился возле дома потерпевшего, но без оружия.

Сотрудники полиции задержали стрелка. У него изъяли охотничье ружье и карабин с патронами. Стрелявший рассказал, что таким образом хотел припугнуть мужчину. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

