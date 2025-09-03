Си Цзиньпин призвал человечество не возвращаться к закону джунглей

Си Цзиньпин: Человечество должно никогда не возвращаться к закону джунглей

Живущее на одной планете человечество должно мирно сосуществовать и никогда не возвращаться к закону джунглей, где сильный побеждает слабого. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний, сообщает РИА Новости.

«Временное превосходство определяется силой, а победа в веках зависит от правды. Справедливость, свет и прогресс победят зло и тьму», — сказал он.

Китайский лидер также выразил надежду, что все страны извлекут уроки из истории, будут ценить мир и совместно создавать лучшее будущее для человечества.

Ранее президент России Владимир Путин приехал на торжественный прием в Пекине после парада. Как уточнятся, лидеры стран проследовали в Дом народных собраний, где состоится торжественный прием по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.