10:09, 3 сентября 2025Силовые структуры

Участникам перестрелки с российскими полицейскими смягчили наказание

Суд снизил срок участникам смертельной перестрелки с полицией в Подмосковье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание участникам перестрелки с полицейскими в Подмосковье, жертвой которой стал силовик. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из осужденных Олег Зернов.

По его словам, из обвинения фигурантов уголовного дела было исключено участие в группе лиц по предварительному сговору, одному из них переквалифицировали статью о покушении на жизнь представителя власти на статью о применении насилия, вследствие чего срок снижен с 14 до 7 лет. Остальные фигуранты также получили изменения в приговоре. Решение вступило в законную силу.

По данным следствия, 28 июня 2023 года Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров потребовали 100 тысяч рублей от жителя Орехово-Зуева за плохой ремонт автомобиля. На место конфликта прибыли сотрудники полиции, началась потасовка, во время которой Рамазан Алиев стал стрелять из травматического оружия. В ответ полицейский применил табельное оружие, но его коллега оказался на линии огня. Случайное ранение для силовика оказалось летальным.

Московский областной суд в марте приговорил четверых мужчин к срокам от 13,5 до 14,5 года лишения свободы за вымогательство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве вымогатели похитили мужчину в метро ради 380 тысяч рублей.

    Все новости