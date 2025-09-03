Журналистка Собчак похвалила Егора Крида, ответившего главе ЛБИ Мизулиной

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвалила певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) за ответ главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной, решившей пожаловаться на концерт исполнителя в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратору. Мнение об их конфликте Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

«Браво, Егор Крид! (...) Ну прям молодец. Не побоялся», — написала Собчак.

Она также в шутку предположила, что Мизулина специально вступает в конфронтацию с конкурентами певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). При этом, по мнению Собчак, Дронов еще не так популярен, как Крид.

Ранее Крид ответил на жалобу Мизулиной на его концерт, на котором он поцеловался с танцовщицей. Артист заявил, что его действия на сцене не развращают несовершеннолетних и не могут повлиять на семейные ценности в России. Кроме того, Крид обвинил Мизулину в том, что она разрушила брак Дронова в год семьи, а также напомнил, что она целовалась с ним на глазах у школьников. «У этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — поиронизировал певец.

2 сентября Мизулина заявила, что направит обращения в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить концерт Крида на стадионе «Лужники». Она обвинила певца, поцеловавшегося с танцовщицей, в умышленном совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и сравнила его выступление с «голой вечеринкой».