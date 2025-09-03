Культура
12:32, 3 сентября 2025Культура

«И так ** **** чести». Егор Крид раскритиковал Мизулину после жалобы на поцелуи на его концерте

Певец Егор Крид заявил, что глава ЛБИ Екатерина Мизулина ломает детям психику
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) прокомментировал жалобу главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной на его концерт и ее намерения обратиться в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру России.

30 августа артист выступил на московском стадионе «Лужники». На мероприятие с возрастной маркировкой «12+» пришли более 60 тысяч человек. Во время одного из номеров исполнитель прямо на сцене поцеловался с танцовщицей. При этом зрители отметили действия звезды овациями.

Кадр с концерта Егора Крида

Кадр с концерта Егора Крида

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Концерт Крида сравнили с «голой вечеринкой»

2 сентября Мизулина заявила, что направит обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить выступление певца. Она указала на «умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта.

Глава ЛБИ назвала шоу Крида «голой вечеринкой на сцене "Лужников"». Она отметила, что в последние дни получила тысячи писем в связи с этим событием. По словам общественницы, родители возмутились «развратными действиями» на мероприятии. Многие из них сопровождали несовершеннолетних на концерте и были шокированы происходящим.

Идет СВО. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента [России] "о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных площадок страны?

Екатерина Мизулинаглава Лиги безопасного интернета
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Крид в ответ раскритиковал Мизулину

Певец, комментируя жалобы, назвал поцелуи с участницей шоу частью «красиво поставленного танцевального номера». Он считает, что такое не способно негативно повлиять на семейные ценности и не имеет ничего общего с развратными действиями в отношении несовершеннолетних.

Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально

Егор Крид певец

Однако певец пообещал внести коррективы в номер. Кроме того, Крид высказался о главе ЛБИ. По его мнению, Мизулина «разрушает семью в Год семьи и обесценивает семейные ценности».

«Можно много чего сказать про этого "безгрешного ангела", которая возомнила себя правосудием, но и так ** **** чести», — подчеркнул исполнитель.

В Госдуме призвали проверить концерт Крида

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал проверить выступление Крида на предмет развратных действий в присутствии несовершеннолетних.

Парламентарий сообщил, что обратился в правоохранительные органы с соответствующей просьбой. По словам политика, певец понимал, что делает, поскольку уже не раз становился участником громких скандалов. Действия Крида он назвал «хамской выходкой».

Также спикер предложил запретить звезде выступать в России в ближайшие несколько лет.

После подобной выходки надо дать исполнителю пару лет подумать над своим поведением

Виталий Милоновдепутат Госдумы

По его мнению, «здесь может быть не только административная ответственность, но и более серьезная».

