Сорвавшийся с обрыва в Северной Осетии ослик со сломанной ногой пошел на поправку

Ветеринары наложили гипс ослику, сорвавшегося с обрыва в реку в Северной Осетии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Волонтеры спасли ослика, сорвавшегося с обрыва в Северной Осетии, и наложили ему гипс на сломанную ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в селе Мацута в конце августа. Животное оступилось во время выпаса и упало в реку с большой высоты. Местные жители обнаружили израненного ослика, который самостоятельно сумел выбраться на берег, и кинули клич о помощи. Спасательную операцию организовала волонтер по имени Валерия. В местном МЧС не нашлось техники, но глава села подключилась к делу и нашла жителя с подъемником.

Ослика вытащили, через несколько дней за ним приехали ставропольские волонтеры из центра «Пеликан». Они увезли его на лечение в Ставрополь — ветеринары обнаружили глубокие раны и перелом ноги. Приехавший из Краснодара ветеринар Константин Геннадьевич помог местным специалистам. Животное уложили на спину, вытянули сломанную ногу, промыли, высушили феном и наложили специальный полиуретановый гипс. После этого животное смогло встать и даже начало наступать на поврежденную конечность. Сейчас ослик идет на поправку.

Ранее в Ставропольском крае теленка достали из колодца с помощью лебедки. Животное упало в заброшенную шахту в поселке Зерновое Красногвардейского округа.

