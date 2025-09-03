Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

Забайкальский омбудсмен Эпова сообщила о смерти годовалой девочки в Балее

В Балее Забайкальского края годовалая девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав детей в регионе Наталия Эпова в Telegram.

По ее словам, причиной смерти, предварительно, стал несчастный случай на территории частного домовладения, однако подробности о нем не приводятся. При этом в беседе с «МК в Чите» омбудсмен уточнила, у ребенка зафиксировали ожоги и травмы головы.

В свою очередь, Следственный комитет Забайкальского края сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное. По данным ведомства, смерть ребенка наступила 1 сентября. Сейчас следователи опрашивают родителей девочки и изучают обстановку в семье.

Ранее стало известно о смерти годовалого мальчика из Чечни, упавшего в костер. Как выяснилось, ребенок играл с восьмилетним братом, когда рухнул в огонь. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу Грозного, однако спасти не смогли.