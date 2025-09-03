Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 3 сентября 2025Россия

Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

Забайкальский омбудсмен Эпова сообщила о смерти годовалой девочки в Балее
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Балее Забайкальского края годовалая девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав детей в регионе Наталия Эпова в Telegram.

По ее словам, причиной смерти, предварительно, стал несчастный случай на территории частного домовладения, однако подробности о нем не приводятся. При этом в беседе с «МК в Чите» омбудсмен уточнила, у ребенка зафиксировали ожоги и травмы головы.

В свою очередь, Следственный комитет Забайкальского края сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное. По данным ведомства, смерть ребенка наступила 1 сентября. Сейчас следователи опрашивают родителей девочки и изучают обстановку в семье.

Ранее стало известно о смерти годовалого мальчика из Чечни, упавшего в костер. Как выяснилось, ребенок играл с восьмилетним братом, когда рухнул в огонь. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу Грозного, однако спасти не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости