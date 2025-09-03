Ценности
Стилистка призвала женщин старше 50 лет избавиться от трех вещей в гардеробе

Стилистка Нерис призвала женщин старше 50 лет избавиться от жилетов
Мария Винар

Фото: Freepik

Стилистка Нерис, более известная в соцсетях под никнеймом @style_by_nerys1, призвала женщин старше 50 лет избавиться от трех вещей в гардеробе. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 149 тысяч подписчиков.

В первую очередь эксперт указала на жилет. «Если ты не ходишь в походы, то почему ты все еще его носишь?» — с иронией поинтересовалась она у подписчиков.

Кроме того, Нерис порекомендовала забыть о флисовых кофтах. «Тот же принцип. Если ты не собираешься в поход или на долгую прогулку с собакой, то зачем ты носишь флис даже во время шопинга в супермаркете?» — сказала специалистка.

В заключение она упомянула кардиган-водопад, выполненный из трикотажной ткани и оформленный неровными каскадными краями. «Третья вещь — худшая из всех перечисленных. Ее лучше сдать на благотворительность или просто выкинуть», — заявила она.

В июне редакторы Business Insider перечислили 10 предметов гардероба, которые вышли из моды в 2025 году.

