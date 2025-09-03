Интернет и СМИ
Сын Маслякова раскрыл отношение к мату и захотел выругаться

Александр Масляков-младший заявил, что не считает мат частью культуры
Мария Большакова
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сын руководителя КВН Александра Маслякова, бизнесмен и телеведущий Александр Масляков-младший раскрыл отношение к мату. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он заявил, что не понимает, как его можно запретить.

«Хочется выругаться. Я не знаю, как можно мат запретить. Наверное, можно ограничить это в средствах массовой информации, в интернете, в соцсетях. Это было бы неплохо», — сказал ведущий.

В то же время Масляков-младший подчеркнул, что, по его мнению, в современном медиапространстве существует переизбыток ругательных слов. Он также признался, что ему непонятно, почему нецензурно выражающихся людей считают умными, смелыми и талантливыми. Ведущий добавил, что, несмотря на то, что мат стал частью жизни, он не считает сквернословие частью русской культуры.

Ранее отношение к мату раскрыл российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Он заявил, что нецензурную лексику могут использовать только мужчины втайне от женщин и детей.

