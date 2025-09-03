Россия
12:50, 3 сентября 2025Россия

Торговавшие арбузами мигранты прокатили на капоте российского чиновника

Торговавшие арбузами мигранты прокатили на капоте чиновника из Петербурга
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Мигранты, незаконно торговавшие арбузами на трассе, прокатили на капоте автомобиля чиновника из Санкт-Петербурга. Действия иностранцев попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах видно, как россиянин пытается помешать торговле мигрантов. Через некоторое время торговцы забираются в салон машины и начинают движение с мужчиной на капоте. Как утверждает «Многонационал», мигрантов ловили во время рейда в Металлострое. О состоянии чиновника информации не поступало.

До этого сообщалось, что в подмосковном Щелкове были задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья, напавших на полицейского около входа в торговый центр на Пролетарском проспекте. Нападение на сотрудника правопорядка засняли на видео.

