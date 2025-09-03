Торговавшие арбузами мигранты прокатили на капоте российского чиновника

Торговавшие арбузами мигранты прокатили на капоте чиновника из Петербурга

Мигранты, незаконно торговавшие арбузами на трассе, прокатили на капоте автомобиля чиновника из Санкт-Петербурга. Действия иностранцев попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах видно, как россиянин пытается помешать торговле мигрантов. Через некоторое время торговцы забираются в салон машины и начинают движение с мужчиной на капоте. Как утверждает «Многонационал», мигрантов ловили во время рейда в Металлострое. О состоянии чиновника информации не поступало.

До этого сообщалось, что в подмосковном Щелкове были задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья, напавших на полицейского около входа в торговый центр на Пролетарском проспекте. Нападение на сотрудника правопорядка засняли на видео.