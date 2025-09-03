Мир
Трамп раскрыл подробности об ударе по судну с наркотиками

Трамп: При ударе по судну с наркотиками якобы из Венесуэлы убиты 11 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Pool via CNP / Global Look Press

В результате удара США по судну с наркотиками в Карибском море убиты 11 членов наркокартеля. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его утверждению, судно принадлежало венесуэльской преступной группировке Tren de Aragua (Трен-де-Арагуа, или TdA). «Террористы находились в международных водах, перевозили наркотики, направляясь в США. В результате удара 11 террористов убиты», — написал Трамп, уточнив, что американские военнослужащие в ходе атаки не пострадали.

3 сентября Трамп заявил о нанесении удара по судну с «большим количеством наркотиков». По его словам, оно было выведено из строя.

Незадолго до этого в Белом доме заявили, что Трамп готов задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

